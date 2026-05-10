歌手の松山千春（７０）が１０日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。サプライズゲストとして登場の後輩アーティストに直球質問を繰り出す一幕があった。

この日の番組冒頭、「なんと私もビックリしましたけど、久しぶりのＴＵＢＥ・前田亘輝君が今日、このスタジオに来やがってます」と話し出した松山。

ここで現在、結成４０周年ツアーの真っ最中でこの日、札幌公演を行ったばかりの「ＴＵＢＥ」前田亘輝（６１）が「昨日はごちそうさまでした」と登場。前日９日に札幌市内の寿司店で松山にごちそうになったお礼を言うと「本当は俺、ステーキが食べたかったんですけど、メンバーが寿司食べたいって言うから寿司にしてもらったんですよ」と明かして笑わせた。

この日は母の日ということで生まれ故郷の神奈川・厚木市に住む９０歳を超えた母親が松山の大ファンであることを明かした前田に松山は「俺、いつも言ってるだろ、お前の子供を見てみたいって」と唐突に発言。これには前田も「出会いないからね〜、年取ると。結婚式も呼ばれる回数減ったし」と苦笑した。

ここで松山が「お前さ。一度、結婚してるだろ。なんで離婚したわけ？」と、２００１年に女優・飯島直子と離婚した前田に仰天質問。これには「その話はいいから」と答えなかった前田だが、松山は「お前が離婚した時、俺、グアムでゴルフやっててさ。テレビ見たら、お前が会見してたんだよ」と回顧。

これには前田も「『お前が離婚したから、ゴルフのコンペで負けた』って言われて…」と２５年前を振り返っていた。