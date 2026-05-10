島田市ばらの丘公園で、春の「島田ばらの丘フェスティバル」が開かれ、見頃を迎えたバラを楽しむ人たちでにぎわっています。島田市ばらの丘公園には、9ヘクタールの敷地におよそ500種類・5000株の世界のバラが植えられ、今、見頃を迎えています。園内には甘いバラの香りが漂い赤や黄色の大輪のバラなど様々な種類のバラが咲き誇り、「ミス島田」や「帯姫」など島田ゆかりのバラも見ることができます。島田ばらの丘フェスティ