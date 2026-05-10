犬への正しい叱り方 1.最中または直後に叱ること 犬への正しい叱り方は、最中または直後に叱ることです。 犬が間違った行動をしたとき、危険な行動をしたとき、その行動を行っている最中に叱ることが最も理解してもらいやすい叱り方です。 2.感情的にならないこと 犬への正しい叱り方は、感情的にならないことです。 感情的になってしまうと、どうしても「叱る」ではなく「怒る」「怒りをぶつける」というこ