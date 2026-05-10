犬への正しい叱り方

1.最中または直後に叱ること

犬への正しい叱り方は、最中または直後に叱ることです。

犬が間違った行動をしたとき、危険な行動をしたとき、その行動を行っている最中に叱ることが最も理解してもらいやすい叱り方です。

2.感情的にならないこと

犬への正しい叱り方は、感情的にならないことです。

感情的になってしまうと、どうしても「叱る」ではなく「怒る」「怒りをぶつける」ということになってしまうからです。

声を荒げてしまいそうになったときは、一旦深呼吸をして落ち着きましょう。出そうになった感情的な言葉をグッと堪えるのです。

3.正しい行動を教えること

犬への正しい叱り方は、正しい行動を教えることです。

家具を噛んで遊んでしまっているときは、「ダメ」と声をかけるだけでなく、正しい行動を教えてあげなければ、犬はまた同じ間違った行動を繰り返してしまいます。

「ダメ」と声をかけ、代わりになる噛んで遊んでもよいおもちゃを渡します。そして、犬が正しい行動をすることができたとき、しっかりと褒めてあげましょう。

4.一貫性を持つこと

犬への正しい叱り方は、一貫性を持つことです。

今日ダメだったものは明日もダメですし、一生涯ダメです。「今日は特別にOKにしてあげるよ」では、しつけになりません。

ママがダメならパパもダメでなければなりません。犬を混乱させないためには、とにかく一貫性を持つことが大事なのです。

愛犬へのしつけで飼い主がやってはいけないタブー行為

事後を叱ること

お留守番中のイタズラを叱ることは、事後を叱ることであり、犬に理解されない叱り方です。何を叱られているのか伝わらないのです。

お留守番中のイタズラを叱ることはできないため、イタズラをさせない、危険な行為をさせないための環境づくりと対策をしましょう。

怒鳴ること

ただただ犬に恐怖心を与える行為です。学習には全く繋がりません。

罰を与えること

犬が間違った行為をしたとき、危険な行為をしたとき、飼い主の指示に従わなかったとき、「叩く」「蹴る」「怒鳴る」「ケージに閉じ込める」などの罰を与えてはいけません。

一時的な効果しかなく、問題は解決されません。飼い主への不信感も生むでしょう。

無視すること

「どうせ変わらないから…」と、愛犬の行動を無視することは、絶対にしてはいけません。事故やトラブルに繋がる恐れもありますし、犬の命にも関わる恐れがあります。

他人や他犬に危害を加えてしまう原因になることだってあります。

間違いは無視せず、叱るのは可哀想だとためらわずに、必要最低限のしつけを行うようにしましょう。

犬のしつけのポイント

「叱る」より「褒める」を優先することが重要なポイントです。

褒めるときも、犬がよい行動をしているとき、正しい行動をしているとき、最中または直後に褒めましょう。

事後であると何を褒められたのか分からず、自分の行動が正しい行動であったことも分からないままになってしまいます。

ご褒美としておやつを与えると、おやつがないときは言うことを聞いてくれないのでは…と心配される方がいらっしゃるのですが、そんなことはありません。

もちろん、ご褒美（おやつ）のために頑張る犬もいますが、飼い主の指示に従うかどうかに最も関係しているのは「信頼関係」です。

信頼関係や絆を深めるためには、ぜひおやつも活用してみましょう。

まとめ

犬への正しい叱り方を4つ解説しました。

最中または直後に叱ること 感情的にならないこと 正しい行動を教えること 一貫性を持つこと

愛犬を叱るって難しいことですよね。正しく叱ることができなければ、悪影響を与えてしまうのでは…と、飼い主の方が自信を失ってしまうことだってあります。

しつけで重要なことは「叱ること」よりも「正しい行動を教えること」「褒めることを優先すること」と考えてみましょう。叱る頻度や必要性が減り、心が軽くなるでしょう。