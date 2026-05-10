タレントの辻希美（38）が10日、YouTubeチャンネルを更新。お弁当の失敗について語った。

この日は4月から高校生になった長男・青空（せいあ）さんのお弁当作りの様子を公開。昨日の反省を生かして試行錯誤すると説明した。

「昨日、のり弁にしちゃった。そののりが歯についたりするから嫌なんだって」と切りだした辻。あと、昨日私もお昼に同じお弁当を作っておいて食べたの。せいがお昼食べる時間くらいに食べてみたの。保冷剤も特殊な保冷剤を入れちゃった…そしたらマジでギンギンに冷えすぎちゃって。なんなら凍ってるんじゃないかくらい」だったと振り返った。

続けて「味が若干薄かった。お弁当にするならもうちょい濃い方がおかずが進む。ご飯を一緒に食べるなら唐揚げとかも味が濃かったら良かった」と反省。「小さいピックをミートボールに付けてたの。そのピックはつかめないらしい。大きいピックで使っていいんだって、あのピックは禁止なんだって」と語った。

「毎回撮るのって感じじゃん？毎回は撮らないんだけど、昨日の反省点がありすぎてそれをしゃべりたいなと思って」とファンに伝えた。