[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](鳴門大塚)※14:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 31 長谷川徹DF 3 山田奈央DF 20 松田佳大DF 22 柳澤亘MF 6 鹿沼直生MF 7 児玉駿斗MF 10 杉本太郎MF 19 宮崎純真MF 42 高木友也FW 9 トニー・アンデルソンFW 14 梶谷政仁控えGK 1 永石拓海DF 4 カイケDF 44 山口竜弥DF 97 モヨマルコム強志MF 24 高田颯也MF 55 重廣卓也MF 69 福田武玖MF 77 ターレスFW 27