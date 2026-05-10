徳島vs奈良 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 22 柳澤亘
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 14 梶谷政仁
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
DF 97 モヨマルコム強志
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
MF 77 ターレス
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 22 柳澤亘
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 14 梶谷政仁
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
MF 77 ターレス
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
監督
大黒将志