[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 31 長谷川徹

DF 3 山田奈央

DF 20 松田佳大

DF 22 柳澤亘

MF 6 鹿沼直生

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 19 宮崎純真

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 14 梶谷政仁

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 カイケ

DF 44 山口竜弥

DF 97 モヨマルコム強志

MF 24 高田颯也

MF 55 重廣卓也

MF 69 福田武玖

MF 77 ターレス

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 16 奥田雄大

DF 27 中山雅斗

DF 33 佐藤大翔

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 1 宮澤樹

DF 2 高畠捷

DF 8 吉田新

DF 36 石井大生

MF 11 佐藤諒

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

FW 14 望月想空

監督

大黒将志