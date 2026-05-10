【モデルプレス＝2026/05/10】女優の武田久美子が5月9日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元アイドル57歳美人女優「美ボディすぎる」SEXYキャミ姿で娘と笑顔◆武田久美子、美ボディ際立つキャミソールショット披露武田は「娘と楽しい時間を過ごしております」とつづり、美しいボディラインが際立つ黒のキャミソールにデニムを合わせた姿を公開。「Science museumに行った帰りに 手巻き