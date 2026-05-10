武田久美子、娘顔出しのお出かけショット公開 美ボディ際立つキャミソール姿に「ずっと綺麗」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の武田久美子が5月9日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元アイドル57歳美人女優「美ボディすぎる」SEXYキャミ姿で娘と笑顔
武田は「娘と楽しい時間を過ごしております」とつづり、美しいボディラインが際立つ黒のキャミソールにデニムを合わせた姿を公開。「Science museumに行った帰りに 手巻き寿司屋さんに行きました」と、娘との休日を満喫したことを報告した。
また、「去年LAにてお寿司屋さんと思って行った際にこの様な手巻き専門のグルっと大きなカウンターテーブルのみのお店がある事を知りました」と紹介。短時間で気軽に美味しいものを楽しめるスタイルに「非常に合理的で良く考えたなって思いました」と感銘を受けた様子を明かしている。あわせて公開した写真では、愛娘と並んで笑顔で乾杯する仲睦まじい親子ショットも披露している。
この投稿にファンからは「ずっと綺麗で憧れる」「セクシー」「スタイルが変わらない」「娘さんも綺麗」「やっぱり似てますね」「美ボディすぎる」といったコメントが寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。娘は、2025年夏よりメディカルスクールに進学したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】元アイドル57歳美人女優「美ボディすぎる」SEXYキャミ姿で娘と笑顔
◆武田久美子、美ボディ際立つキャミソールショット披露
武田は「娘と楽しい時間を過ごしております」とつづり、美しいボディラインが際立つ黒のキャミソールにデニムを合わせた姿を公開。「Science museumに行った帰りに 手巻き寿司屋さんに行きました」と、娘との休日を満喫したことを報告した。
◆武田久美子の投稿が話題
この投稿にファンからは「ずっと綺麗で憧れる」「セクシー」「スタイルが変わらない」「娘さんも綺麗」「やっぱり似てますね」「美ボディすぎる」といったコメントが寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。娘は、2025年夏よりメディカルスクールに進学したことを報告している。（modelpress編集部）
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