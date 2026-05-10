イラストレーターのmirinさんの漫画「正解！」がインスタグラムで6500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む母の日を目前に控えたある日、父が母の目の前で、3歳の息子とプレゼント会議を始めました。夫が息子に「ママが一番喜ぶ物、何だと思う？」と聞いてみたところ…という内容で、読者からは「楽しみですね！」「息子さんの一言、かわいい」などの声が上がっています。父も母も笑顔になった、3