イラストレーターのmirinさんの漫画「正解！」がインスタグラムで6500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

母の日を目前に控えたある日、父が母の目の前で、3歳の息子とプレゼント会議を始めました。夫が息子に「ママが一番喜ぶ物、何だと思う？」と聞いてみたところ…という内容で、読者からは「楽しみですね！」「息子さんの一言、かわいい」などの声が上がっています。

父も母も笑顔になった、3歳息子の答え

mirinさんは、インスタグラムやブログ「お台所にっき」などで作品を発表しています。mirinさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「正解！」を描いたきっかけを教えてください。

mirinさん「忘れたくないエピソードだと思ったので漫画にしました。子どもの予想外でまっすぐな、愛のある回答がとてもいとおしかったですね」

Q.息子さんの回答を聞いたとき、どのように感じましたか。

mirinさん「『私から愛されている存在』と自覚しているところもいとおしかったですし、純粋に面白い回答だなとも思いました」

Q.この後、母の日はどのように過ごしたのですか。

mirinさん「夫が子どもたちと一緒にケーキを買ってきてくれたので、一緒に食べました。私が好きなケーキばかり選んできてくれてうれしかったです」

Q.これまで、母の日にもらってうれしかった物は何ですか。

mirinさん「2022年に長男が生まれ、母になって初めて迎えた母の日に買ってきてくれたお花です。うれしかったですね！」

Q.漫画「正解！」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

mirinさん「『かわいい』『当日が楽しみですね』などといったコメントをいただきました」