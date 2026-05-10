【漫画】母の日「ママが一番喜ぶ物は？」父が聞くと… 3歳息子の“答え”が「大正解！」【作者取材】
イラストレーターのmirinさんの漫画「正解！」がインスタグラムで6500以上の「いいね」を集めて話題となっています。
母の日を目前に控えたある日、父が母の目の前で、3歳の息子とプレゼント会議を始めました。夫が息子に「ママが一番喜ぶ物、何だと思う？」と聞いてみたところ…という内容で、読者からは「楽しみですね！」「息子さんの一言、かわいい」などの声が上がっています。
父も母も笑顔になった、3歳息子の答え
mirinさんは、インスタグラムやブログ「お台所にっき」などで作品を発表しています。mirinさんに作品について話を聞きました。
Q.今回、漫画「正解！」を描いたきっかけを教えてください。
mirinさん「忘れたくないエピソードだと思ったので漫画にしました。子どもの予想外でまっすぐな、愛のある回答がとてもいとおしかったですね」
Q.息子さんの回答を聞いたとき、どのように感じましたか。
mirinさん「『私から愛されている存在』と自覚しているところもいとおしかったですし、純粋に面白い回答だなとも思いました」
Q.この後、母の日はどのように過ごしたのですか。
mirinさん「夫が子どもたちと一緒にケーキを買ってきてくれたので、一緒に食べました。私が好きなケーキばかり選んできてくれてうれしかったです」
Q.これまで、母の日にもらってうれしかった物は何ですか。
mirinさん「2022年に長男が生まれ、母になって初めて迎えた母の日に買ってきてくれたお花です。うれしかったですね！」
Q.漫画「正解！」について、どのようなコメントが寄せられていますか。
mirinさん「『かわいい』『当日が楽しみですね』などといったコメントをいただきました」