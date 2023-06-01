セリエA 25/26の第36節 ラツィオとインテル・ミラノの試合が、5月10日01:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ペドロ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、カルロス・アウグスト（DF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の6分に