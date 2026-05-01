セリエA 25/26の第36節 ラツィオとインテル・ミラノの試合が、5月10日01:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ペドロ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、カルロス・アウグスト（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。インテル・ミラノのマルクス・テュラム（FW）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

さらに39分インテル・ミラノが追加点。ラウタロ・マルティネス（FW）のアシストからペタル・スチッチ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ニコロ・バレッラ（MF）、マルクス・テュラム（FW）に代わりダビデ・フラッテージ（MF）、アンジュ・ボニー（FW）がピッチに入る。

56分、ラツィオは同時に3人を交代。ニコロ・ロベラ（MF）、マリオ・ヒラ（DF）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）に代わりパトリック（DF）、オリバー・プロフストガード（DF）、グスタフ・イサクセン（FW）がピッチに入る。

59分にラツィオのアレッシオ・ロマニョーリ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

62分、ラツィオが選手交代を行う。ペドロ（FW）からブレ・ディア（FW）に交代した。

63分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ラウタロ・マルティネス（FW）、アレッサンドロ・バストーニ（DF）に代わりデンゼル・ダンフリース（DF）、ルイス・エンリケ（FW）がピッチに入る。

76分インテル・ミラノが追加点。アンジュ・ボニー（FW）のアシストからヘンリク・ムヒタリアン（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-3で勝利した。

なお、ラツィオは48分にルカ・ペレグリーニ（DF）、74分にタイアニ・ノスリン（FW）に、またインテル・ミラノは85分にヘンリク・ムヒタリアン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 03:00:41 更新