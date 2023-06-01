【モデルプレス＝2026/05/10】千葉・幕張メッセにて8日から10日にかけて、Kカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」が開催された。ここでは9日に行われた「M COUNTDOWN STAGE」の様子をまとめる。【写真】世界的アイドル、美脚輝くミニ丈衣装◆KCON「Mカ」2日目にJO1・ALPHA DRIVE ONEら登場9日の公演はBaby DONT Cry（ベイビードントクライ）、RESCENE（リセンヌ）のプレショーからスタート。ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルフ