フリースクール「ユカナイ」のタツキ（町田啓太）は、“子どもファースト”の激甘なスタッフ。子どもたちに何かを強要することはなく、本人がやりたいことを尊重する。そんなタツキが、身を挺して子どものやりたいことを止めた『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）第5話はこれまで以上にシリアスな展開となった。 参考：町田啓太、金髪＆タトゥー姿で「アツかった夏」『九条の大罪』壬生憲剛