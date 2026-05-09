元SKE48藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」（撮影：田中智久、税込4180円）が、5月18日にKADOKAWAよりリリース。先行カットや特典写真が公開されました。【写真】大胆すぎるグラビアに挑んだ藤本冬香さん2025年9月にSKE48を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本さん。アイドル時代にグラビア経験はあるものの、大胆な撮影に挑むのは本作が初めてです。多彩なバリエーションで魅せるバストカットから初挑