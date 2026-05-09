元SKE48藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」（撮影：田中智久、税込4180円）が、5月18日にKADOKAWAよりリリース。先行カットや特典写真が公開されました。



【写真】大胆すぎるグラビアに挑んだ藤本冬香さん

2025年9月にSKE48を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本さん。アイドル時代にグラビア経験はあるものの、大胆な撮影に挑むのは本作が初めてです。多彩なバリエーションで魅せるバストカットから初挑戦となるバックショットまで肌見せ全開で臨み、27歳の彼女の無防備ボディをさらけ出します。



服を脱いでランジェリー姿へ 手ブラカットも

撮影地は、彼女にとって人生初の海外となるタイ・クラビ。切り立つ石灰岩の岩壁と真っ青なビーチが広がるリゾート地で、プライベートビーチにアクセスできるラグジュアリーホテルやプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行しました。



また、ロングテールボートでしか行くことのできない秘境・ライレイビーチでも、海に入りながら撮影。アイドル時代を思い出させるキュートなカットから、グッと大人びた表情を見せるカットまで、さまざまな魅力をたっぷりと収録しています。



服を脱いでランジェリー姿へと徐々に変化していく展開や、ストッキングを脱ぐカット、手ブラカットなど、これまで経験したことのないグラビアにも積極的に挑戦。クラビの開放的な雰囲気が彼女を大胆にさせ、初めて見せる“無防備な藤本冬香”に出会える一冊となっています。



ストッキングを脱ぎかけた水色のTバックショット

先行カットは、裏表紙にもなった花柄の爽やかな水着のバックショットやライレイビーチで撮影したブルーの水着姿、ピンクの花柄トップス×白ランジェリー×透け感のあるレーススカートの可憐なカット、黄色のワンピース姿など。



さらに、思わず息をのむほどの美しさを放つブルー×ホワイトのランジェリー姿の手ブラカット、ストッキングを脱ぎかけた水色の大胆なTバックのバックショットを公開。そのほか、ピンクの水着、真っ赤なワンピース、白黒ドットのランジェリー、ブラックランジェリー、ホワイトランジェリー、泡風呂など、衣装バリエーションも豊富で、見応え十分な内容です。



表紙には、ホワイト×黒ドットのランジェリー姿で美しい脚を披露した、ヘルシーなカットを本人がセレクト。ページをめくると、そのヘルシーな印象から一転、大胆なランジェリーや水着カットが続く構成となっており、写真はすべて本人が厳選するなど、こだわりが詰まっています。



タイトルの『無防備な私』には、アイドルを卒業し、“無防備になった私”の魅力を感じてほしいという想いが込められています。また、本作には藤本さん自身によるエッセイも収録。現在の想いや心情が、等身大の言葉で綴られています。



「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV＆BOOKS online」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店 名古屋店」大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典を用意。さらに、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売されます。



「たくさんの初めてを一緒に感じて」

藤本さんは「まさか私が写真集を出させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！今回KADOKAWAさんから素敵なご縁をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。7年間在籍したSKE48を卒業し、新たなスタートをこの写真集と共に切れることがとても光栄です。初めての写真集。初めての海外。初めてのランジェリーでの撮影。たくさんの初めてがあります。私らしさと少し背伸びした私。ぜひ、たくさんの初めてを一緒に感じてくださったら嬉しいです」と喜びをコメントしています。



藤本さんはX（@fuyuka0403）やインスタ（@fuyuka_43）で撮影時のオフショットなどを公開しています。



【藤本冬香さんプロフィール】

ふじもと・ふゆか 1998年4月3日生まれ。広島県出身。2018年12月31日にSKE48の9期生としてデビュー。7年間の活動を経て2025年9月30日をもってSKE48を卒業。卒業後は地元広島を拠点にタレント活動。大のカープファン。