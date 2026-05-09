ブロガーの鉄拳パパさんの漫画「母に届いた荷物」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者の母のところに、注文した覚えのない荷物が届きました。「老人を狙った詐欺かもしれない」と思った母は…という内容で、読者からは「笑った」「防犯意識の高いお母さまで安心」「複雑な気持ちですね」などの声が上がっています。「怪しい荷物かも…」母の対応に息子困惑鉄拳パパさんは