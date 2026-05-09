ブロガーの鉄拳パパさんの漫画「母に届いた荷物」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者の母のところに、注文した覚えのない荷物が届きました。「老人を狙った詐欺かもしれない」と思った母は…という内容で、読者からは「笑った」「防犯意識の高いお母さまで安心」「複雑な気持ちですね」などの声が上がっています。

「怪しい荷物かも…」母の対応に息子困惑

鉄拳パパさんは、インスタグラムやブログ「鉄拳パパの極限育児日記」などで作品を発表しています。鉄拳パパさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画「母に届いた荷物」を描いたきっかけを教えてください。

鉄拳パパさん「今回の出来事が面白かったからです。まるで自分が犯罪者扱いされたような気分になりましたね」

Q.毎年母の日のプレゼントは、今回のような方法で届けているのですか。

鉄拳パパさん「はい。なので、届いたときに何となく察してほしかったですね。一応、毎年あげているので」

Q.この後、どのような展開になったのでしょうか。

鉄拳パパさん「『母の日のプレゼントだから再配達で受け取れ』という指示を出したところ、無事に受け取れたそうです。このときは、お茶とお菓子を贈りました」

Q.プレゼントを受け取ったお母さまは、どのような反応をしていましたか。また、今年の母の日のプランは決まっていますか。

鉄拳パパさん「『ありがとう〜』と言ってくれました。今年はまだ決まっていません。毎年ショッピングサイトで母の日の直前に急いで注文しているのですが…。考え中です」

Q.漫画「母に届いた荷物」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

鉄拳パパさん「『しっかりしたお母さまですてき！』『防犯意識が高くて安心ですね』といった、母を称賛するコメントをいただきました」