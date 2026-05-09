Photo: ギズモード・ジャパン ダンサーという職業が、正当に評価されるにはどうすればいいか。その問いの答えを探ってきたダンスに特化したクリエイティブエージェンシー・ODORIBAが今年で設立10周年を迎えました。3月25日、都内で開催された「ODORIBA 10th ANNIVERSARY & Miyu FAREWELL Party」は、創立10周年に感謝を伝える節目の場であると同時に、所属ダンサー・Miyuさんの壮行会で