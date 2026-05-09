[5.9 プレミアリーグ第36節](アンフィールド)※20:30開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 6 ミロシュ・ケルケズDF 17 カーティス・ジョーンズMF 8 ドミニク・ショボスライMF 10 アレクシス・マック・アリスターMF 30 ジェレミー・フリンポンMF 38 ライアン・フラーフェンベルフMF 73 リオ・ングモハFW 18 コーディ・ガクポ控えGK