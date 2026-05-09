リバプールvsチェルシー スタメン発表
[5.9 プレミアリーグ第36節](アンフィールド)
※20:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 73 リオ・ングモハ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 75 T. Ndiaye
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 79 W. Wright
監督
アルネ・スロット
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 6 レビ・コルウィル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 3 マルク・ククレジャ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 27 マロ・グスト
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 44 ガブリエル・スロニナ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 45 ロメオ・ラビア
MF 72 M. Eboué
FW 9 リアム・デラップ
FW 76 R. Kavuma-McQueen
監督
Calum McFarlane
※20:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 75 T. Ndiaye
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 79 W. Wright
監督
アルネ・スロット
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 6 レビ・コルウィル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 3 マルク・ククレジャ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 27 マロ・グスト
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 44 ガブリエル・スロニナ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 45 ロメオ・ラビア
MF 72 M. Eboué
FW 9 リアム・デラップ
FW 76 R. Kavuma-McQueen
監督
Calum McFarlane
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります