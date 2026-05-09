[5.9 プレミアリーグ第36節](アンフィールド)

※20:30開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 73 リオ・ングモハ

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 75 T. Ndiaye

MF 42 トレイ・ナイオニ

MF 68 K. Morrison

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 79 W. Wright

監督

アルネ・スロット

[チェルシー]

先発

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 6 レビ・コルウィル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 3 マルク・ククレジャ

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 25 モイセス・カイセド

MF 27 マロ・グスト

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 44 ガブリエル・スロニナ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 24 リース・ジェームズ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 45 ロメオ・ラビア

MF 72 M. Eboué

FW 9 リアム・デラップ

FW 76 R. Kavuma-McQueen

監督

Calum McFarlane

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります