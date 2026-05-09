磁気健康ギア「コラントッテ」が主催するフィギュアスケート男子の契約選手によるトークイベントが9日、都内で開催された。プロとして活動する宇野昌磨さんを筆頭に五輪2大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（明大）や友野一希（第一住建グループ）、山本草太（MIXI）、島田高志郎（木下グループ）、中田璃士（TOKIOインカラミ）が集結。世界王者イリア・マリニ