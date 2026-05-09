磁気健康ギア「コラントッテ」が主催するフィギュアスケート男子の契約選手によるトークイベントが9日、都内で開催された。

プロとして活動する宇野昌磨さんを筆頭に五輪2大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（明大）や友野一希（第一住建グループ）、山本草太（MIXI）、島田高志郎（木下グループ）、中田璃士（TOKIOインカラミ）が集結。世界王者イリア・マリニン（米国）もVTR出演し、毎年規模を拡大している恒例イベントでファンと交流した。

プロゲーマーとの“二刀流”として活動することになった宇野さんは「活動を広げている。スケートに限らず、手を出すもの全てに全力を出したい。これからも楽しい、オモロイと思っていただける存在になりたい」と抱負を語った。

来季競技会の全休を発表した鍵山は「スケートやスケート以外の見てこなかった部分も楽しんで挑戦できたら」と明るく話し、三浦は「まずはスケートを楽しく、気楽にやった方がうまくいくと思っている。シーズン通して楽しみたい」と語った。

現役続行を決めた友野は「いろんな形でスケートと関わり、今後どうしていくか考える1年にしたい」と言い、山本も「一つ一つの活動を楽しみ、プログラムも今までやったことのないものにチャレンジしたい」と来季を見据えた。

アイスダンスでの飛躍を目指す島田は「アイスダンスは時間がかかるが、毎年、新しい姿をお見せできるように」と話し、来季シニア転向する17歳の中田は「4回転アクセルを成功させることが目標。日本人で初めて成功する人になりたい。いつか皆さまに見せられるように頑張りたい」と大きな野望を口にした。