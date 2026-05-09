フェアウェイウッド部門では1位のピン『G440』と2位のキャロウェイ『ミニシリーズ』が僅差のトップ争いをしている。『G440』が1年以上にわたりトップをキープしていたが、4月中旬に発売した『ミニシリーズ』がトップに迫る勢いで売れている状況だ。PGAツアースーパーストアかしわ沼南店の大野木翔さんに『ミニシリーズ』の販売状況を聞いた。【週間ギアランキング】4位以下も発表！外ブラばかりの中『ゼクシオ14』がランクイン「