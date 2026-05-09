西村優菜が共同開発したFW『ミニスピナー』が売り切れ続出!? 現場も「スピンが入るのが好評。正直予想外」【週間ギアランキング】
フェアウェイウッド部門では1位のピン『G440』と2位のキャロウェイ『ミニシリーズ』が僅差のトップ争いをしている。『G440』が1年以上にわたりトップをキープしていたが、4月中旬に発売した『ミニシリーズ』がトップに迫る勢いで売れている状況だ。PGAツアースーパーストアかしわ沼南店の大野木翔さんに『ミニシリーズ』の販売状況を聞いた。
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「正直に言うと予想以上の売れ行きです。『クアンタム ミニ』シリーズの中でも7番、9番、11番の『スピナー』シリーズが特に売れていて、当店ではゴールデンウィークに入る前に完売しています。お客さんからの問い合わせも多くて注目度の高さを感じます」 『スピナー』はどんなゴルファーから需要があるのか？ 「どちらかと言えば50代以上のゴルファーです。少しでも簡単にゴルフがしたい、飛距離を出せるクラブが欲しいということで『スピナー』に興味をもたれています。試打をすると、しっかりスピンが入って打球が上がってくれることに感心しています。『クアンタムシリーズ』のデザインを継承しているので見た目もカッコイイ。キャロウェイさんはこういうクラブを作るのが上手いと思います」 ドライバー部門ではやや苦戦している『クアンタムシリーズ』だが、フェアウェイウッド部門では『スピナー』を含む『ミニシリーズ』がトップに立つ可能性が高そうだ。 （フェアウェイウッドランキング）1位 ピン G4402位 キャロウェイ クアンタム ミニシリーズ3位 テーラーメイド Qi4D ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
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