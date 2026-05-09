女優の瀬戸朝香（49）が9日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。2人の子供について語った。瀬戸はMCの浜田雅功とに「お久しぶりでございます」とあいさつ。「HEY!HEY!HEY!」以来、31年ぶりの共演を喜んだ。浜田に、この31年間について「お休みみたいなんされてたでしょ？」と聞かれると「そうなんですよ。ちょっと育児に専念する期間もあったんで」と説明。「子供たちが留学しちゃったのをきっかけに去年ぐら