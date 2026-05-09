女優の瀬戸朝香（49）が9日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。2人の子供について語った。

瀬戸はMCの浜田雅功とに「お久しぶりでございます」とあいさつ。「HEY!HEY!HEY!」以来、31年ぶりの共演を喜んだ。

浜田に、この31年間について「お休みみたいなんされてたでしょ？」と聞かれると「そうなんですよ。ちょっと育児に専念する期間もあったんで」と説明。「子供たちが留学しちゃったのをきっかけに去年ぐらいから」と復帰の経緯を明かした。

瀬戸は子供たちについて「この春で高校2年生になった男の子と、下が中学に上がりました」と現在16歳の長男、12歳の長女を紹介。「息子は中1の時に留学して、娘は5年生で行きました」と明かした。

浜田が「いや凄い。早くない？」と驚くと、瀬戸は「早いですよ〜」。本人の意思だったのかと聞かれると「道は作ったんですけど、“こういう選択肢もあるよ。でも最終的には自分で決めなさい”って言ったら“僕行く”って。小学生の時に決めました。凄い自立してました」と振り返った。

「ちょっと寂しさもあるやろ？」と浜田が聞くと「めちゃくちゃ寂しかったですよ最初！」と即答。「異性を手放す、息子を手放すって結構なことなんですよ。だから最初ほんとは心の中で反対してたんですけど、最終的に本人が決めちゃったから、もう応援するしかないなと」と母心を語り「泣いて泣いて。もう泣いて泣いての日々でしたよ！」。浜田を爆笑させた。

瀬戸は2007年9月に当時V6の井ノ原快彦と結婚。10年に長男、13年に長女を出産し女優業をセーブしていたが、当時中学1年生だった長男、小学3年生だった長女の後押しを受け女優業を本格再開した。22年には事務所を独立し社長業にも挑戦。女優業、社長業と並行して所属タレントの育成もこなしている。