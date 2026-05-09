WOLF HOWL HARMONYが、7月2日から5日にかけてブラジル サンパウロで開催される『Anime Friends 2026』に出演する。 （関連：WOLF HOWL HARMONYメンバー紹介第2回：RYOJIグループを支える精神的支柱のリーダー） 本イベントは、2003年に創設され、毎年7月に開催される南米最大級のアジアポップカルチャーの祭典。アニメに関する企業の出展や、アニメ／特撮作品の楽曲を歌うアーティス