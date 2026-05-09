WOLF HOWL HARMONYが、7月2日から5日にかけてブラジル サンパウロで開催される『Anime Friends 2026』に出演する。

（関連：WOLF HOWL HARMONYメンバー紹介第2回：RYOJI グループを支える精神的支柱のリーダー）

本イベントは、2003年に創設され、毎年7月に開催される南米最大級のアジアポップカルチャーの祭典。アニメに関する企業の出展や、アニメ／特撮作品の楽曲を歌うアーティストを招いてのステージなどが行われ、今年はASIAN KUNG-FU GENERATIONらが出演することが発表されている。

ブラジル初パフォーマンスとなるWOLF HOWL HARMONYのライブは、現地時間7月5日に開催。その他の情報はイベント公式SNSで順次発表される予定だ。

・WOLF HOWL HARMONY コメント

この度、ブラジル・サンパウロで開催される「Anime Friends 2026」に出演させていただくことになりました！僕たちにとって夢のひとつでもあった“ブラジルでのパフォーマンス”が実現できることを、本当に嬉しく思っています。普段からSNSや音楽を通して、LOVEREDの皆さんがたくさんの愛を届けてくださり、その想いが今回このような素晴らしい機会へと繋がりました。いつも本当にありがとうございます！そして今回、初めて直接ブラジルの皆さんにお会いできることを、今からとても楽しみにしています。WOLF HOWL HARMONYらしく、熱く全力のパフォーマンスを届けに行きますので、ぜひ会場で一緒に最高の時間を過ごしましょう！

Brazil, we’re coming soon! Muito obrigado!

（文＝リアルサウンド編集部）