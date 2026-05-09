サンポート高松のあなぶきアリーナ香川東側にあるハーバープロムナードバラ園で９日、「ばらまつり」が始まりました。 約40種類の色とりどりのバラが300株ほど咲いています。今年は例年より開花が早く、先月下旬の雨でつぼみの数が増え、花つきもいいということです。 人気品種の「ロココ」は、貴婦人のフリルドレスをイメージして品種改良した、大きく華やかなバラです。 最近は「