今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ぎゅうぎゅう』というオクタグラムとトリさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）トリ(キジシロ)とオクタグラム(ハチワレ) ニコニコ生放送より抜粋ダンボールへ気持ち良さそうにおさまっているのは、キジ白猫のトリちゃん。そこへ兄弟猫のオクタグラムちゃんがやって来ました。どうやらダンボールに入りたかったようで、トリちゃんが立ち上がるとさっそく乗り