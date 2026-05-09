仲良し兄弟猫がダンボールでぎゅうぎゅう詰めに！ なぜか落ち着けない2匹にほっこり

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ぎゅうぎゅう』というオクタグラムとトリさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

トリ(キジシロ)とオクタグラム(ハチワレ) ニコニコ生放送より抜粋

ダンボールへ気持ち良さそうにおさまっているのは、キジ白猫のトリちゃん。

そこへ兄弟猫のオクタグラムちゃんがやって来ました。

どうやらダンボールに入りたかったようで、トリちゃんが立ち上がるとさっそく乗り込んできます。

そのままクルッと回るとくつろぐオクタグラムちゃんと、うつむいているトリちゃん。

堂々としているオクタグラムちゃんに対し、トリちゃんは落ち着かない様子です。

トリちゃんが思い切って体をダンボールに押し込むと、オクタグラムちゃんの表情が少し変わったような。

おさまりが悪かったのか、オクタグラムちゃんに乗るような形でトリちゃんは落ち着きます。

見上げてくるトリちゃんは、くつろげているのでしょうか。

オクタグラムちゃんはどうでしょうか。

と、ここでトリちゃんがまたおしりを持ち上げました。

やっぱり狭かったのか、ダンボールから出ていくことにしたようです。

こうして、1匹でダンボールを使えることになったオクタグラムちゃんなのですが……

ダンボールに未練のあるトリちゃんに離れたところから見張られているのでした。

ケンカはしないけど、互いが気になってくつろぎきれない2匹の関係が楽しいです。それぞれの表情や動きをじっくり見たいという方は、どうぞ動画をご視聴ください。

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