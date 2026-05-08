ドラゴンゲート８日の後楽園ホール大会で豹（２９）が帆希（２１）に快勝。初出場となる新日本プロレスの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（１４日、後楽園で開幕）へ弾みをつけた。試合は、豹がヘッドシザースで帆希を捕らえると、その状態のまま腕立て伏せするなど、挑発のオンパレード。対する帆希からは連続バク転からの延髄斬りで追い込まれた。しかし、帆希のファイヤーバードスプラッシュをか