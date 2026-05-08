東京都議会議員のさとうさおり氏の5泊6日の出張に同行した秘書が子どもを連れてきたことに関する是非がX上で議論となっている。 問題となっているのは、さとう氏が4月に5泊6日の日程で小笠原諸島で行った公務視察。さとう氏はこの視察の一部を自身のYouTubeチャンネルにも公開している。 しかし、YouTube動画によると、この視察にはさとう氏の秘書の子どもも同行。さとう氏は動画の中で、自身のひとり会派「やちよの会」につい