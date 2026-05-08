金沢市出身の八田與一技師が手がけた烏山頭ダムがある台湾南西部の台南市。金沢市は現地で7日、観光や文化交流をさらに促進するための合意書を交わしました。6日から5日間の日程で台湾を訪れている村山市長は7日、台南市を訪問しました。台南市と金沢市はこれまでも、ダム建設に尽力した八田技師の墓前祭などで交流を重ねていて、25年、黄偉哲台南市長から友好をさらに深めるため協定を交わす提案が村山金沢市長にありました。10月