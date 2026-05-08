2022年3月、中国東方航空機が中国南部・広西チワン族自治区の山中に墜落し、乗客乗員132人全員が死亡した事故をめぐり、操縦室にいた人物が故意に両エンジンへの燃料供給を停止した可能性があることが米国家運輸安全委員会（NTSB）の調査報告書で明らかになった。米CNNが伝えた。事故は22年3月21日、雲南省の昆明長水国際空港から広東省の広州白雲国際空港へ向かっていた中国東方航空5735便（ボーイング737-800型機）が突然巡航高