2022年3月、中国東方航空機が中国南部・広西チワン族自治区の山中に墜落し、乗客乗員132人全員が死亡した事故をめぐり、操縦室にいた人物が故意に両エンジンへの燃料供給を停止した可能性があることが米国家運輸安全委員会（NTSB）の調査報告書で明らかになった。米CNNが伝えた。

事故は22年3月21日、雲南省の昆明長水国際空港から広東省の広州白雲国際空港へ向かっていた中国東方航空5735便（ボーイング737-800型機）が突然巡航高度から急降下して墜落した。事故当時の天気は穏やかだった。中国の航空史上最悪級の事故だったにもかかわらず、中国民用航空局（CAAC）は原因の究明には至っていない。

事故について、CNNは「情報公開請求に基づき公開されたNTSBの報告書によれば、同機は墜落前に両方のエンジンへの燃料供給が同時に停止されていた」と報道。このデータは同機の残骸から回収されたフライトデータレコーダーに記録されており、ボーイングが米国の航空機メーカーだったことからNTSBが調査にかかわった。

報告書によると、高度2万9000フィート（約8840メートル）で飛行中、両エンジンの燃料スイッチが稼働から停止に切り替わったことが判明。この燃料スイッチの切り替え後、エンジンが減速した。民間航空機は燃料スイッチでエンジンへの燃料の流れを物理的に制御する。737型機の場合、稼働から停止に切り替えるためには操縦士がスイッチを押し上げる必要がある。

専門家はフライトデータレコーダーの記録に関して「墜落の直前に燃料スイッチが手動で停止位置に置かれたことをはっきり示している」と指摘。「スイッチが稼働位置に戻された形跡はない。つまり、エンジン再始動の試みはなかった」「もし誤ってエンジンが停止されていたとすれば、操縦士が再始動を試みていたはずだ」との見方を示した。

フライトデータレコーダーは発電機が電力を喪失した高度2万6000フィートで記録を停止し、最後の瞬間はとらえていなかった。一方、操縦室の音声を記録するボイスレコーダーは補助電源で記録を続けた。

米当局は損傷したボイスレコーダーから4本の音声記録を入手することに成功し、CAACに提供した。しかし、NTSBはこの音声ファイルの複製を保持しておらず、CAACは墜落が故意だったとの見方を否定していた。

オーストラリアの航空専門家トニー・スタントン氏は今回のNTSBの報告書について「公開された資料だけでは動機も意図も誰がスイッチを操作したのかも証明できない」と述べ、「最終事故報告書とみなすべきではない」との見解を明らかにした。（編集/日向）