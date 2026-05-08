高木豊の助っ人通信簿セ・リーグ編シーズンはまだ序盤だが、各チームの助っ人たちの働きぶりはどうなのか。かつて大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）で活躍し、現在は野球解説やYouTubeでも活動する高木豊氏が、外国人選手（野手／投手）の評価をチームごとに４段階【◎、〇、△、×】で評価。まずはセ・リーグ編からお届けする。（※）成績は５月７日時点。一軍での出場がない選手、出場試合数が少ない選手に対して