電子コミックサービス「LINEマンガ」は8日、漫画『弱虫ペダル』（渡辺航／秋田書店）の最新100巻発売を記念し、99巻分を完全無料公開した。期間は5月12日午前3時59分までの100時間限定。【画像】『弱虫ペダル』100巻記念の『少年チャンピオン』表紙イラスト『弱虫ペダル』は、アニメやゲーム好きの高校生・小野田坂道が自転車競技部に入部し、仲間たちと成長していく姿を描くロードレース作品。2008年の連載開始以来、高校生た