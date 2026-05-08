『弱虫ペダル』ついに100巻到達、「LINEマンガ」99巻分を100時間限定無料公開へ
電子コミックサービス「LINEマンガ」は8日、漫画『弱虫ペダル』（渡辺航／秋田書店）の最新100巻発売を記念し、99巻分を完全無料公開した。期間は5月12日午前3時59分までの100時間限定。
【画像】『弱虫ペダル』100巻記念の『少年チャンピオン』表紙イラスト
『弱虫ペダル』は、アニメやゲーム好きの高校生・小野田坂道が自転車競技部に入部し、仲間たちと成長していく姿を描くロードレース作品。2008年の連載開始以来、高校生たちの熱いレース展開や個性豊かなキャラクターが支持を集め、アニメ化、舞台化、実写ドラマ・映画化など幅広いメディアミックス展開も行われてきた。
今回、「LINEマンガ」アプリ上では99巻分を話単位で無料公開。5月8日に発売された記念すべき最新100巻にあわせた大型施策となっており、長年作品を追い続けてきたファンはもちろん、これから読み始める新規読者も一気に物語を楽しめる内容となっている。
あわせて、最大1万円分のマンガコインが当たる「弱虫ペダル 100巻発売記念！LINEマンガガチャ」も開催。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回参加でき、結果画面をXでシェアすると追加でもう1回挑戦可能となる。
さらに、特設ページでは「みんなで選ぶベスト・オブ・エピソード」や「100巻までの道のり」、おすすめ名場面紹介などの企画も展開。作品の歴史を振り返りながら楽しめる内容となっている。このほか、友だち招待キャンペーンや、「LINEマンガ」公式Xアカウントでのプレゼント企画も実施される。
「LINEマンガ」を運営するLINE Digital Frontierは、「LINEマンガ」が国内マンガアプリ累計ダウンロード数1位を記録していると説明。「マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していく」としている。
【画像】『弱虫ペダル』100巻記念の『少年チャンピオン』表紙イラスト
『弱虫ペダル』は、アニメやゲーム好きの高校生・小野田坂道が自転車競技部に入部し、仲間たちと成長していく姿を描くロードレース作品。2008年の連載開始以来、高校生たちの熱いレース展開や個性豊かなキャラクターが支持を集め、アニメ化、舞台化、実写ドラマ・映画化など幅広いメディアミックス展開も行われてきた。
あわせて、最大1万円分のマンガコインが当たる「弱虫ペダル 100巻発売記念！LINEマンガガチャ」も開催。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回参加でき、結果画面をXでシェアすると追加でもう1回挑戦可能となる。
さらに、特設ページでは「みんなで選ぶベスト・オブ・エピソード」や「100巻までの道のり」、おすすめ名場面紹介などの企画も展開。作品の歴史を振り返りながら楽しめる内容となっている。このほか、友だち招待キャンペーンや、「LINEマンガ」公式Xアカウントでのプレゼント企画も実施される。
「LINEマンガ」を運営するLINE Digital Frontierは、「LINEマンガ」が国内マンガアプリ累計ダウンロード数1位を記録していると説明。「マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していく」としている。
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