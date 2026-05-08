新型TZはレクサスEV初の3列シートSUV レクサスTZ（プロトタイプ）｜Lexus TZ (prototype) レクサスは1989年の創業以来、常にイノベーションの精神を貫き、顧客に新たな技術や価値を提供することに挑戦し続けてきた。ジャパンモビリティショー2025では、複数のコンセプトモデルとともに「“DISCOVER”－誰の真似もしない－」というブランドメッセージを掲げ、カスタマーにとって唯一