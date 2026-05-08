新型TZはレクサスEV初の3列シートSUV

レクサスTZ（プロトタイプ）｜Lexus TZ (prototype)

レクサスは1989年の創業以来、常にイノベーションの精神を貫き、顧客に新たな技術や価値を提供することに挑戦し続けてきた。

ジャパンモビリティショー2025では、複数のコンセプトモデルとともに「“DISCOVER”－誰の真似もしない－」というブランドメッセージを掲げ、カスタマーにとって唯一無二の体験価値を提供できるブランドとしてさらに変革することを宣言。

今後レクサスは各商品に“DISCOVER”という言葉に続く固有のテーマを付与し、体験価値を定義していく。

このたび初公開された「TZ」は、ライフスタイルやライフステージへのあらゆる可能性の広がりをイメージし、“DISCOVER LIMITLESS”というテーマを設定。TZが日常のルーティンから人々を解放し、新しい体験や冒険を可能にするという願いが込められている。

レクサスTZ（プロトタイプ）｜Lexus TZ (prototype)

TZは、この“DISCOVER LIMITLESS”を具現化するモデルとして、すべての乗員が笑顔になれる上質な移動空間「Driving Lounge」をコンセプトに、快適に過ごせる空間とレクサスらしい走りを高次元で融合したBEVの新型3列シートSUVモデル。

運転する楽しさ（＝Driving）と、どの席でもくつろげる居心地の良さ（＝Lounge）を両立することで、何よりも「時間」を大切にするユーザーに新たな体験価値を提供する。

専用開発したプラットフォームやシンプルで開放的なキャビンにより、どの席でも乗員がリラックスできる広々とした室内空間を実現。また、レクサスならではの静粛性にさらに磨きをかけるとともに、運動性能を徹底追求。BEVの特性を活かした上質な乗り心地と運転する楽しさの両立を目指して開発された。

レクサスTZ（プロトタイプ）｜Lexus TZ (prototype)

新たに判明したTZのスペックは？

ボディサイズは全長5100×全幅1990×全高1705mmで、ホイールベースは3050mm（プロトタイプの値）。レクサスのフラッグシップSUV「LX」と比べると、全長と全幅は同じで、全高はTZのほうが180～190mm低い。ホイールベースはTZの方が200mm長い。

デザインはSUVの力強いスタイルを保ちながら、レクサスのSUVトップレベルの空力性能を実現し、優れた航続距離を確保。さらに、オーナメント加飾には四国の竹材を用いた「Forged bamboo」を採用し、サステナブルなクルマ作りと伝統技術の継承にも寄与している。

レクサスTZ（プロトタイプ）｜Lexus TZ (prototype)

レクサスTZの主な特長

1. すべての乗員に心からくつろげるラウンジ空間を提供

・Driving Loungeの実現を目指し、家族の会話や笑顔が自然に生まれる空間を創造

・新開発プラットフォームや大開口薄型可動パノラマルーフの採用による開放感あふれるパッケージ

・自然な音の空間を実現するため、音の指向性に配慮したレクサストップレベルの静粛性による快適な室内空間

・オーディオシステムやイルミネーションなどにより人の感性を刺激する癒しとくつろぎの空間

2. 走る歓びとくつろぎの空間が共存するレクサスならではの移動体験

・レクサスの「味磨き活動」により、徹底的に鍛え上げた体幹による走りの深化と高い快適性

・クルマの素性にこだわり、意匠性と居住性を高い次元で両立させた空力性能

・ハードとソフトの電動化技術を活かし、後席の快適性を重視した「Rear Comfort」モード

・インタラクティブマニュアルドライブ（Interactive Manual Drive）による運転の楽しさと高揚感がもたらす、深化したクルマとの対話

3. 造形美と空力性能の二律双生が生む存在感

・シンプルさに先鋭さを融合し、レクサスらしい独自性と存在感を追求

・スピンドルボディや幾何学グラフィックで機能美を表現しつつ、高い空力性能を実現

・意匠性と空力性能を両立したホイールを設定し、洗練されたたくましさを表現

4. サステナブルな素材と循環型のクルマ作り

・Forged bambooやリサイクルアルミなどサステナブルな素材を採用

・製造工程においても環境負荷を最小限に抑える工夫を取り入れた循環型のクルマ作り

レクサスTZ（プロトタイプ）｜Lexus TZ (prototype)

発表時に公開されたプロトタイプには、総合出力300kW（407.8ps）を発揮する前後2モーターを搭載。5.4秒の0-100km/h加速を実現する。総電力量95.82kWhのロングレンジバッテリーを積む場合、一充電航続距離は620kmをマークする。

なお、市販モデルでは総電力量76.96kWhのスタンダードレンジバッテリー仕様車も設定される予定だ。日本での発売は2026年冬頃で、現時点での価格は未定。続報を楽しみに待ちたい。

SPECIFICATIONS

レクサスTZプロトタイプ｜Lexus TZ (prototype)

ボディサイズ：全長5100×全幅1990×全高1705mm

ホイールベース：3050mm

最小回転半径：5.8（ダイナミックリヤステアリング装備車は5.4）m

乗車定員：6または7人

荷室容量：290-2017L

車両重量：2630kg

フロントモーター最高出力：167kW（227ps）

フロントモーター最大トルク：268.6Nm（27.3kgf-m）

リヤモーター最高出力：167kW（227ps）

リヤモーター最大トルク：268.6Nm（27.3kgf-m）

システム最高出力：300kW（407.8ps）

駆動方式：AWD

0-100km/h加速：5.4秒

バッテリー総電力量：95.82kWh

WLTCモード一充電航続距離：620km

※モーターの出力／トルク、バッテリー総電力量等は暫定値