俳優の萬田久子（68）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。モノトーンを基調にした個性的な着物のコーディネートを披露し、「オシャレでセンスいい」「カッコいいです」などと反響が寄せられている。【写真】「オシャレでセンスいい」シャネルのブローチやレザーの帯ベルトで決めた萬田久子の着物コーデ萬田は「like『celebration』」とつづり、着物姿のお出かけコーデを紹介。黒を基調にした着物スタイルに、シャネルの