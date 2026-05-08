68歳・萬田久子、モード感あふれる着物コーデに反響 シャネルのブローチやレザーの帯ベルトで個性的に着こなす「オシャレでセンスいい」 「カッコいいです」
俳優の萬田久子（68）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。モノトーンを基調にした個性的な着物のコーディネートを披露し、「オシャレでセンスいい」「カッコいいです」などと反響が寄せられている。
【写真】「オシャレでセンスいい」シャネルのブローチやレザーの帯ベルトで決めた萬田久子の着物コーデ
萬田は「like『celebration』」とつづり、着物姿のお出かけコーデを紹介。黒を基調にした着物スタイルに、シャネルのブローチや存在感のあるハット、サングラス、ベルト風の帯を合わせたモード感あふれるコーデを披露した。
この日は、自身の誕生日パーティーだったようで、友人のタレント・神田うの（51）のインスタ投稿では「ちゃこちゃん お誕生日おめでとうございます」と祝福するとともに、「昔も今もずっとファッショナブルで美しいちゃこちゃん この日もお帽子にブラックデニム素材のお着物にレザーの帯ベルトを合わせたとてもスタイリッシュで粋な装いがとってもとっても素敵でした〜 CHANELのブローチを紋に見立てるところも流石です」と萬田の着物コーデを絶賛していた。
ファンからも「萬田さんらしい、素敵」「スタイリッシュなeleganceですね」「萬田さんにしか出来ないファッションだと思う」といった称賛コメントが多数寄せられている。
【写真】「オシャレでセンスいい」シャネルのブローチやレザーの帯ベルトで決めた萬田久子の着物コーデ
萬田は「like『celebration』」とつづり、着物姿のお出かけコーデを紹介。黒を基調にした着物スタイルに、シャネルのブローチや存在感のあるハット、サングラス、ベルト風の帯を合わせたモード感あふれるコーデを披露した。
ファンからも「萬田さんらしい、素敵」「スタイリッシュなeleganceですね」「萬田さんにしか出来ないファッションだと思う」といった称賛コメントが多数寄せられている。