インフロニア・ホールディングス [東証Ｐ] が5月8日午前(10:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の600億円→765億円(前の期は324億円)に27.5％上方修正し、増益率が85.1％増→2.4倍に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の354億円→519億円(