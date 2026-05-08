インフロニア・ホールディングス <5076> [東証Ｐ] が5月8日午前(10:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の600億円→765億円(前の期は324億円)に27.5％上方修正し、増益率が85.1％増→2.4倍に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の354億円→519億円(前年同期は243億円)に46.6％増額し、増益率が45.8％増→2.1倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、直近の業績動向を反映した結果、従来予想と0.4％の差異が生じました。事業利益は、建築事業及び土木事業における設計変更の獲得等により68億円増加の841億円となる見込みです。また、金融資産の評価益計上等により、税引前利益は145億円増加の1,072億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は165億円増加し765億円となる見込みです。