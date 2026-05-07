A東京戦で攻め込む長崎のブラントリー（中央）＝ハピネスアリーナ（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は7日、長崎市のハピネスアリーナで2戦先勝方式の準々決勝が始まり、西地区王者の長崎が、全日本選手権覇者でワイルドカードのA東京を93―78で下した。長崎は36―42とリードを許して前半を折り返したが、第3クオーターに逆転。第4クオーターはエースのジョンソンが活躍