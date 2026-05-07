文化放送で平日午後3時から生放送「長野智子 アップデート」 5月5日の放送にカーリング女子で3月いっぱいでロコ・ソラーレを退団し、プロカーラーの道を歩み始めた吉田知那美さんをゲストにお迎えして、現在の思いをたっぷり語って頂きました。 長野智子 吉田知那美選手がスタジオにお入りになった時に「よろしくお願いします」とおっしゃったんですよ。 声の出し方が凄いという