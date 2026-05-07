俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）の第4話がきょう7日に放送される。今回は、戸塚純貴、竹財輝之助、市川由衣ら実力派俳優が、そろってゲスト出演し、かの有名な昭和43年に起きた三億円事件と酷似した、令和の三億円事件が展開する。【場面写真】謎の言葉を残し…刺されたモデル事務所社長を演じる竹財輝之助6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月